Інтерфакс-Україна
Події
08:56 01.07.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1677 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1677 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1677 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 149 одиниць особового складу, з яких 149 – ліквідовано; 68 точок вильоту БпЛА; 18 засобів РЕБ; 109 одиниць автомобільної техніки; 23 артилерійські системи; 379 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-30.06) підрозділами угруповання СБС уражено 50 147 цілей противника, з них 9746 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

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