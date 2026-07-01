Інтерфакс-Україна
Події
08:43 01.07.2026

За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів травмовано 21 людину – поліція

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Протягом минулої доби в Сумській області внаслідок обстрілів військ РФ травмовано 21 людину, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що російські війська здійснили 44 обстріли 29 населених пунктів області, загалом зафіксовано 106 ударів.

"У Сумській громаді внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по об'єкту цивільної інфраструктури травмовано 19 людей", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовано 40-річну жінку та 59-річного чоловіка.

У поліції повідомили, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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