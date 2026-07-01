Інтерфакс-Україна
Події
08:40 01.07.2026

П'ятнадцятеро постраждалих в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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П'ятнадцятеро постраждалих в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 20 населених пунктах Харківської області, 15 людей постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Богодухів постраждали чоловіки 52, 73 років, двоє 33-річних чоловіків та жінки 37, 71, 64, 57 років; у с. Максимівка Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 47, 19, 20 років; у с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 61-річний чоловік і 31-річна жінка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнав поранень 61-річний чоловік; у с. Артемівка Печенізької громади зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка,", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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