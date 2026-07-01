Інтерфакс-Україна
Події
08:37 01.07.2026

Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

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Прокудін: Оператор ворожого дрона точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, поранено вже шестеро людей

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що оператор ворожого безпілотника точно бачив цивільний маршрутний транспорт із людьми, а кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до шести осіб.

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та п'ятеро жінок віком 52-57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров'я.

"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Як повідомлялося, раніше Прокудін інформував, що через ворожу атаку на маршрутне таксі загинули двоє осіб ще п'ятеро були травмовані.

 

Теги: #атака #постраждалі #херсон #маршрутка

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