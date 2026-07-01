Інтерфакс-Україна
Події
08:30 01.07.2026

За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ загинули 2 людини, 36 поранено, обстріли зафіксовано по 48 населених пунктах

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За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ загинули 2 людини, 36 поранено, обстріли зафіксовано по 48 населених пунктах

За добу внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули дві людини, ще 36 дістали поранення, при цьому обстріли зафіксовано по 48 населених пунктах області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 259 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком середи.

За словами очільника ОВА, війська рф здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Любицькому, Різдвянці, Барвінівці, Зірниці, Лісному, Розівці, Павлівці, Широкому, Копанях, Бабашах, Єгорівці та Малій Токмачці.

Також 597 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували низку населених пунктів області, зокрема Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум та інші.

"225 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новоселівці, Цвітковому та Косівцевому", – зазначено в інформації.

Крім того, зафіксовано два обстріли з РСЗВ по Новоселівці та Лук'янівському.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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