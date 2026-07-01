ППО України збила 130 з 151 ворожого БпЛА та авіаційу ракету Х-59, зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях

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Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 130 з 151 безпілотників противника а також авіаційну ракету Х-59, проте зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 1 липня (з 18:00 30 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 із акваторії Чорного моря та 151 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.