У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

У Центральному районі Херсона російські війська атакували маршрутне таксі, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули двоє людей і ще п'ятеро дістали поранення, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 07:00 російські терористи вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі Херсона. Попередньо, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро – отримали поранення", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі ранком середи.