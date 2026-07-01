Інтерфакс-Україна
Події
08:07 01.07.2026

У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

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У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

У Центральному районі Херсона російські війська атакували маршрутне таксі, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули двоє людей і ще п'ятеро дістали поранення, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 07:00 російські терористи вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі Херсона. Попередньо, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро – отримали поранення", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі ранком середи.

 

Теги: #атака #херсон #жертви #маршрутка

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