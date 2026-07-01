Плани саміту НАТО в Албанії у 2027 році під питанням через розбіжності щодо оборонних витрат – ЗМІ

Фото: https://www.nato.int/

Плани проведення саміту НАТО в Албанії у 2027 році опинилися під сумнівом через опір адміністрації президента США Дональда Трампа та невдоволення частини союзників рівнем оборонних витрат Тирани, повідомляє Reuters.

За даними джерел, у проєкті підсумкової заяви саміту в Анкарі наразі відсутня згадка про проведення наступної зустрічі в Албанії, попри попередні домовленості про її організацію. Європейські союзники, за інформацією агентства, прагнуть уникнути загострення відносин із Вашингтоном та продемонструвати прогрес у виконанні зобов'язань щодо оборонних витрат.

"Невизначеність щодо долі албанського саміту Альянсу також з'явилася після того, як Reuters повідомило у квітні, що НАТО розглядає можливість відмови від своєї нещодавньої практики проведення щорічних самітів, що могло б уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом у подальшому періоді його каденції", – йдеться в повідомленні.

Один із співрозмовників агентства зауважив, що рівень оборонних витрат Албанії може стати фактором політичної критики з боку Дональда Трампа у разі проведення саміту в країні.

Водночас у проєкті заяви, за словами європейського дипломата, використано нейтральне формулювання щодо майбутніх зустрічей без зазначення часу та місця.