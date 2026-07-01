На Дніпропетровщині ворог атакував п'ять АЗС: відомо про загиблу жінку та трьох постраждалих

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна жінка загинула, ще троє людей дістали поранень унаслідок нічної атаки російських військ на п'ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області", – написав Ганжа у Телеграм-каналі вранці середи.

За його словами, одна з постраждалих перебуває в лікарні, ще дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Очільник ОВА також повідомив, що на всіх атакованих об'єктах пошкоджене обладнання та виникли пожежі.