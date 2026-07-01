Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 396 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, два танки, 71 артсистему, шість бронемашин, 1891 БПЛА, а також 396 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб, танків – 12 069 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од, артилерійських систем – 45 111 (+71) од, РСЗВ – 1 903 (+2) од, засоби ППО – 1 459 (+4) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од, крилаті ракети – 4 797 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395) од, спеціальна техніка – 4 369 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.