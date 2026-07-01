1 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 липня в Україні і світі відзначають День архітектури, День слідчого, День державного реєстратора.

Також сьогодні День раннього птаха, День ідентифікації домашніх тварин, День німецької мови в ООН, Всесвітній день боротьби проти бідності.

Православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми і Даміана.

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День архітектури України

Українська архітектура — самобутня, наповнена національними особливостями, вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів. Вітчизняній архітектурі присвячено спеціальне свято — День архітектури України, який щорічно відзначають 1 липня.

В суто практичному розумінні робота архітекторів полягає в створенні середовища для проживання людей. Але насправді архітектура — це набагато більше, ніж просто будівлі, адже недарма професію архітектора вважають одночасно наукою та мистецтвом. Архітектурні об’єкти є важливою частиною історії та кожної з національних культур, тому що віддзеркалюють певні уявлення й цінності, свідчать про розквіт та занепад цивілізацій.

День державного реєстратора в Україні

Щорічно 1 липня відзначається День державного реєстратора в Україні – професійне свято реєстраторів, яке офіційно встановлене, відповідно до Наказу Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 111.

Державні реєстратори відіграють важливу роль у побудові та у правовому регулюванні господарської діяльності.

День слідчого

1 липня Україна офіційно святкує День слідчого – професійну дату працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру.

Слідчі-фахівці працюють в усіх правоохоронних органах країни – прокуратурі, поліції, службі безпеки тощо. Вони збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, ведуть досудове розслідування обставин. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, затримують небезпечних злочинців, захищають громадян України від злодіїв, шахраїв, вбивць.

Виникнення Дня слідчого як професійного свята дуже давнє. Ще у 1963 році МВС отримало право проводити попереднє слідство. З того часу слідчі отримали процесуальну самостійність. Указ набрав чинності 1 липня, тож професійне свято відзначають у цей день, з 1998 року.

День раннього птаха

Щороку 1 липня відзначається День раннього птаха — неофіційне, але популярне свято, яке прославляє переваги раннього підйому та активного початку дня. Натхненне англійським прислів’ям "The early bird catches the worm" (Рання пташка ловить черв’яка), це свято закликає нас скористатися перевагами ранкових годин для досягнення успіху та продуктивності.

День ідентифікації домашніх тварин

День ідентифікації домашніх тварин присвячений підвищенню обізнаності про важливість належної ідентифікації домашніх тварин. Цей день нагадує власникам домашніх тварин про необхідність мати для своїх улюбленців читабельні, сучасні ідентифікаційні жетони та мікрочипи.

День німецької мови в ООН

День німецької мови в Організації Об'єднаних Націй відзначається 1 липня, в день, коли 1 липня 1975 року офіційно розпочала свою роботу Секція німецького перекладу.

Народилися в цей день:

380 років від дня народження Готфріда (Ґотфрида) Вільгельма Лейбніца (1646–1716), німецького вченого, математика, філософа, логіка, мовознавця;

200 років від дня народження Петра Любовича (1826-1869), українського композитора, диригента, священника Української греко-католицької церкви;

100 років від дня народження Дем’яна Кузьмича Пелехатого (Пелихатого) (1926–1994), українського диригента, педагога;

100 років від дня народження Роберта Вільяма Фоґеля (1926–2013), американського економіста, одного з основоположників кліометрії, лауреата Нобелівської премії в галузі економіки (1993);

80 років від дня народження Валентини Спиридонівни Козак (1946), української поетеси, перекладачки;

70 років від дня народження Юрія Петровича Ґудзя (Юрко Гудзь) (1956–2002), українського поета, прозаїка, драматурга, есеїста, публіциста, художника, філософа, мандрівника;

50 років від дня відкриття (1976) в Едмонтоні на базі Альбертського університету Канадського інституту українських студій.

Ще цього дня:

1911 — Польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово "вітамін";

1936 — У Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл "Віднесені вітром";

1946 — Проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 — У Торонто (Канада) відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку;

1976 — Василь Омелянович Романюк — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовився від радянського громадянства;

1989 — У Києві утворено Народний рух України;

1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки;

2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу;

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні;

2019 — У Баренцовому морі загорівся російський глибоководний атомний підводний човен АС-12 "Лошарик". Загоряння сталося в ході проведення батиметричних робіт. В результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 членів екіпажу, серед них і командир.

Церковне свято

Щорічно 1 липня православна церква вшановує пам’ять святих чудотворців Косми й Даміана – братів з Малої Азії, які вели аскетичний спосіб життя та поширювали християнську віру.

За своє благочестя святі брати отримали від Господа дар чудотворення. Косма та Даміан лікували людей просто так, не беручи ніякої плати. Через це їх почали називати безсрібниками.

Імена чудотворців дійшли до вух імператора Аврелія Карина, у 284 році братів схопили та ув’язнили. Святі безсрібники не зрадили віри Христової, за що імператор вирішив їх стратити. Тоді сталось диво: Аврелія зненацька вразила хвороба, яку згодом зцілили Косма з Даміаном. Братів відпустили на волю, а багато людей звернулись до християнської віри.

Пізніше святих чудотворців вбив заздрісний лікар, хитрістю заманивши Косму з Даміаном у гори. Зрадник був учителем братів та видавав себе за їхнього друга.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Леонтій, Василь, Гаврило, Сергій, Іван.

З прикмет цього дня:

Дощ на Косму і Даміана — серпень буде дощовим; якщо ранок ясний — до гарного врожаю зерна; гроза 1 липня — буде щедрий урожай горіхів; якщо цього дня спекотно й сухо — серпень буде дощовий; сонце сідає в хмари — наступного дня буде дощ.

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