Інтерфакс-Україна
Події
05:05 01.07.2026

У РФ поширюються повідомлення про нову модифікацію БпЛА "Герань Сікер" із системою автонаведення – радник Міноборони

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У російських джерелах останнім часом з'являються повідомлення про нову модифікацію безпілотника "Герань Сікер", який позиціонується як різновид "Шахеда" з можливістю автоматичного пошуку та ураження цілей, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкрестнов ("Флеш").

За його словами, опція "Сікер" може бути встановлена на всіх версіях "Гераней" (2-4). Водночас останнім часом також згадується реактивна версія "Герань-4 Сікер".

Безкрестнов зазначив, що на "Герані" встановлено кілька камер, які працюють у різних режимах. На "Сікері" використовується радіо МЕШ-модем, за допомогою якого оператор керує дроном.

"На "Герані" встановлено кілька камер, які працюють у різних режимах. На "Сікері" встановлено радіо МЕШ-модем, за допомогою якого пілот керує "Сікером"", – сказав він.

За словами радника, ключовою особливістю системи є автоматичне розпізнавання цілі, її захоплення та автонаведення на базі Raspberry Pi.

"Якщо пілот "Сікера", наприклад, захоплює в ціль локомотив з відстані кілометр, то малопотужна система радіоелектронної боротьби на локомотиві не захистить його. Алгоритми машинного зору доведуть "Сікер" до цілі без участі оператора", – додав Безкрестнов.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7527

Теги: #війна #модифікація #рф #бпла

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