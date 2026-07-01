Інтерфакс-Україна
Події
04:06 01.07.2026

Україна підготувала понад 41 тис. будинків і 6,5 тис. соцоб'єктів до опалювального сезону 2026-2027 – Кулеба

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В Україні в межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років та реалізації комплексних планів стійкості регіонів уже підготовлено понад 41 тис. житлових будинків і понад 6,5 тис. соціальних об'єктів, а також продовжується розгортання заходів із захисту критичної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості громад, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Уже підготовлено понад 41 000 житлових будинків, понад 6 500 соціальних об'єктів, більше 5 200 котелень та понад 5 200 кілометрів теплових мереж", – інформує Кулеба у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

У межах реалізації планів стійкості завершено роботи на 110 об'єктах із захисту критичної інфраструктури. Загалом заходи охоплюють 576 об'єктів енергетики, систем життєзабезпечення та залізничної інфраструктури.

Кулеба повідомив, що триває розгортання розподіленої генерації, на що вже виділено понад 4,5 млрд грн. Зокрема встановлюються блочно-модульні котельні, когенераційні установки та резервні джерела живлення. Наразі рівень забезпечення резервними джерелами живлення для об'єктів тепло- та водопостачання становить майже 77%.

Він також зазначив, що у співпраці з міжнародними партнерами вже поставлено десятки когенераційних установок, сотні одиниць теплогенеруючого обладнання та понад 1 100 дизельних генераторів для підприємств тепло- та водопостачання.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9075

Теги: #опалення #будинки #підготовка #зима

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