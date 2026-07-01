Rheinmetall отримала від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів на кілька десятків мільйонів євро

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала від України контракт на постачання артилерійських снарядів і порохових зарядів на суму в кілька десятків мільйонів євро, повідомляє Reuters.

"Вартість контракту буде відображена у фінансовій звітності у другому кварталі 2026 року, а виконання замовлення заплановано на перший квартал 2027 року", – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначила, що вже розпочала виробництво за цим замовленням в Іспанії.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-wins-ukraine-ammunition-order-worth-high-double-digit-million-euros-2026-06-30/