Інтерфакс-Україна
Події
02:40 01.07.2026

Rheinmetall отримала від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів на кілька десятків мільйонів євро

1 хв читати

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала від України контракт на постачання артилерійських снарядів і порохових зарядів на суму в кілька десятків мільйонів євро, повідомляє Reuters.

"Вартість контракту буде відображена у фінансовій звітності у другому кварталі 2026 року, а виконання замовлення заплановано на перший квартал 2027 року", – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначила, що вже розпочала виробництво за цим замовленням в Іспанії.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-wins-ukraine-ammunition-order-worth-high-double-digit-million-euros-2026-06-30/

Теги: #постачання #німеччина #боєприпаси #rheinmetall

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 30.06.2026
Президент Парагваю оголосив у країні національне свято після перемоги над Німеччиною на чемпіонаті світу з футболу

Президент Парагваю оголосив у країні національне свято після перемоги над Німеччиною на чемпіонаті світу з футболу

23:09 29.06.2026
Ердоган – Мерцу: Туреччина працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією

Ердоган – Мерцу: Туреччина працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією

22:56 29.06.2026
Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

19:55 25.06.2026
Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"

Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"

11:08 25.06.2026
Ситуація з поставками в магазини АТБ в небезпечних регіонах контрольована – пресслужба ритейлера

Ситуація з поставками в магазини АТБ в небезпечних регіонах контрольована – пресслужба ритейлера

14:52 24.06.2026
Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

05:33 24.06.2026
Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

02:05 24.06.2026
У Німеччині тимчасово зупиняли рух поїздів Deutsche Bahn через збій у системі зв'язку

У Німеччині тимчасово зупиняли рух поїздів Deutsche Bahn через збій у системі зв'язку

20:34 23.06.2026
Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

18:11 22.06.2026
Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

ВАЖЛИВЕ

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

В Римі відкрилася присв'ячена викраденим з окупованих територій українським дітям інсталяція Empty Beds

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

США встановили історичний рекорд видобутку нафти у квітні – ЗМІ

Ворог атакував БпЛА електровоз у Дніпропетровській області, поїзд вчасно зупинили – "Укрзалізниця"

Сирський підтвердив відсутність конфлікту з міністром Федоровим: виникають протиріччя, які вирішуються

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

Керівництво Одещини обговорило із делегацією Сенату США захист морської інфраструктури та енергетичну стійкість

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА