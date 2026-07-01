Інтерфакс-Україна
Події
01:56 01.07.2026

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснив 2200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40600

Теги: #ворог #генштаб #війна #країна #атаки

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