Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснив 2200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40600