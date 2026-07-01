В Римі відкрилася присв'ячена викраденим з окупованих територій українським дітям інсталяція Empty Beds

Відкриття інсталяції у Римі, присвяченої викраденим з окупованих територій українським дітям | Фото: https://www.facebook.com/share/1CJS1Fjkdm/?mibextid=wwXIfr

В Римі відкрилася присвячена викраденим з окупованих територій українським дітям інсталяція Empty Beds ("Порожні ляжка"), яка представляє спальню викраденого агресором українського хлопчика Артема, що узагальнює образ понад 20 тис. українських дітей, вивезених агресором з окупованих територій.

Інсталяцію створено в рамках проєкта фундації Bird of Light Ukraine. Інсталяція презентує, як могла б виглядати спальня пересічної української дитини на окупованих територіях в листопаді 2022 року: ліжко застелене, упакований рюкзак для екстрених випадків, вікна заклеєні скотчем, але дитини на ім'я Артем, чия це кімната, там немає.

Як повідомляє Bird of Light Ukraine в пресрелізі, "усередині кімнати немає пояснювальних панелей, статистики чи будь-яких підтверджуючих аргументів. Відвідувач стоїть там, де колись спала дитина, і малює власні перетворення".

"Це масштабна репродукція кімнати в хрущовці радянської епохи. Артем представляє понад 20 тисяч українських дітей, яких забрали з їхніх сімей та вивезли до росії або на контрольовані росією території з лютого 2022 року. Артем – узагальнений персонаж, його історія ґрунтується на перевірених свідченнях дітей, вивезених з окупованої України", – зазначає фундація.

В Bird of Light Ukraine наголошують, що "цифра 20 тисяч походить від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця і є задокументованою та перевіреною цифрою; вважається, що реальна кількість викрадених дітей вища".

Як розказала агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА співавторка проєкту та співзасновниця Bird of Light Ukraine Жанна Галєєва, Рим став четвертою локацію, де був презентований проєкт. Кімната вже побувала в Люксембурзькому парламенті ЄС, в Європарламенті в Брюсселі і в Єврокомісії. Наразі ведуться перемовини щодо презентації проєкта в Парижі та Берліні.

"Проєкт створений для того, щоб насправді достукатися до сердець людей, тому що ми чуємо багато статистики, багато новин, але ми б хотіли відкрити історії людей, які знаходяться за цією статистикою", – сказала вона.

Галєєва розповіла, що автори проєкту вивчали реальні історії викрадених агресором дітей. Першою ідеєю було створити кімнату маленької дівчинки, але після консультації з україхнським омбудсменом Дмитром Лубінцем автори вирішили закцентувати увагу на проблемі викрадення саме хлопчиків підліткового віку, яких згодом забирають в мілітаризовані табори.

"Ми говоримо Європі, світу, про те, що наших дітей використовують, готують воювати проти України, і, можливо, проти Європи. У наших дітей забирають дитинство, їм перемивають мізки і готуються їх воювати. Ця кімната мандрує в тих місцях, де вирішуються питання, тому ми презентували її Європарламенті і в європейських столицях. Коли європейські політики бачать війну не лише очами політиків, ай очима батьків, то вони і голосують по-іншому", – сказала вона.

Bird of Light Ukraine – це некомерційна організація, зареєстрована в США та Україні, створена як пряма відповідь на масштабне вторгнення 2022 року. Організація працює за моделлю, що поєднує західні ресурси та місцеві дії, зосереджується на гуманітарній допомозі, відбудові інфраструктури та адвокації. Bird of Light Ukraine вже надала гуманітарну допомогу більше ніж 692,000 українцям в рамках різних гуманітарних проєктів – від надзвичайної допомоги та водопостачаннядо притулків для переміщених сімей.