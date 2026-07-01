Інтерфакс-Україна
Події
00:47 01.07.2026

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни

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Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни
Фото: https://www.facebook.com/

Міністерство оборони Данії оголосило про 30-й пакет військової допомоги Україні загальним обсягом близько 4,4 млрд данських крон (приблизно EUR590 млн), який передбачає подальше посилення підтримки українських збройних сил у протидії російській агресії.

"Данія непохитно стоїть за Україною. Боротьба України за свободу – це також боротьба Європи, і ми не маємо права підвести українців тоді, коли це має найбільше значення", – заявив міністр оборони Данії Єппе Бруус, додавши, що країна також вивчає український досвід для посилення власної обороноздатності.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що на полі бою "існує нова динаміка", однак це не означає зменшення підтримки України.

"Наразі на полі бою щодо України існує нова динаміка. Це не означає, що ми можемо просто розслабитися. Навпаки, ми повинні зберігати підтримку України та посилювати тиск на Росію, щоб зміцнити переговорні позиції України", – сказав він.

У Міноборони Данії наголосили, що країна залишається одним із найбільш активних союзників України та з 2022 року надала військову допомогу загалом приблизно на 76,8 млрд крон.

"Оборона Європи починається в Україні. Тому уряд рішуче налаштований продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію – зараз і в майбутньому", – заявив Єппе Бруус.
 

Теги: #допомога #україна #данія #оборона

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