У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

У Миколаєві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої загинули двоє іноземних громадян, а ще одного учасника події затримано, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Подія сталася сьогодні на проспекті Героїв України. За словами очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

"За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє громадян інших країн. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучено зброю", – інформують у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

За словами відомства, наразі вирішується питання щодо застосування правової кваліфікації.

"Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", – повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

