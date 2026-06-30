Інтерфакс-Україна
Події
22:57 30.06.2026

США встановили історичний рекорд видобутку нафти у квітні – ЗМІ

2 хв читати

Видобуток сирої нафти у США в квітні зріс до 13,93 млн барелів на добу, що стало найвищим показником за всю історію спостережень, повідомляє Reuters опираючись на оприлюднені дані Управління енергетичної інформації США (EIA).

Згідно з даними, видобуток збільшився на 216 тис. барелів на добу. Виробники наростили обсяги на тлі зростання цін на нафту, спричиненого війною з Іраном.

У регіональному розрізі найбільше зростання зафіксовано в Нью-Мексико, де видобуток досяг рекордних 2,37 млн барелів на добу. У Техасі показник збільшився на 36 тис. барелів на добу – до 5,83 млн барелів, що є максимумом із листопада. У Північній Дакоті видобуток зріс до 1,13 млн барелів на добу – найвищого рівня з листопада.

"Ф'ючерси на американську нафту торгувалися на рівні близько $70 за барель. У березні вони сягали максимуму $119,50 за барель", – зазначається у повідомленні.

Водночас загальний валовий видобуток природного газу у США у квітні дещо знизився – до 135,3 млрд кубічних футів на добу проти 135,4 млрд у березні та рекордних 136 млрд у грудні.

"Загальний обсяг постачання сирої нафти та нафтопродуктів у США у квітні зріс до 20,81 млн барелів на добу, що є найвищим показником із лютого. Постачання готового автомобільного бензину, яке вважається індикатором попиту, збільшилося до 9,12 млн барелів на добу – найвищого рівня за останні вісім місяців", – йдеться в матеріалі.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-production-rises-record-high-april-eia-says-2026-06-30/

Теги: #нафта #рекорд #видобуток #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 30.06.2026
Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

18:24 30.06.2026
Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

16:44 30.06.2026
Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

16:00 30.06.2026
Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

15:42 30.06.2026
Українські та американські військові музиканти зіграють спільний концерт у Києві

Українські та американські військові музиканти зіграють спільний концерт у Києві

22:56 29.06.2026
Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

08:37 29.06.2026
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

19:38 24.06.2026
У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

11:11 24.06.2026
У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

19:14 22.06.2026
Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

Ціни на нафту продовжили знижуватися, Brent торгується близько $77,5 за барель

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину

ОСТАННЄ

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

Ворог атакував БпЛА електровоз у Дніпропетровській області, поїзд вчасно зупинили – "Укрзалізниця"

Сирський підтвердив відсутність конфлікту з міністром Федоровим: виникають протиріччя, які вирішуються

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

Керівництво Одещини обговорило із делегацією Сенату США захист морської інфраструктури та енергетичну стійкість

ЗСУ має достатньо військовослужбовців для ротації тих, хто понад 60 діб на позиціях – Сирський

Наступ з Білорусі малоймовірний, окупанти планують напад на Чернігівську область з Брянської – Сирський

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Сили оборони знищують в разі більше окупантів, ніж втрачають, але для перелому у війні цього недостатньо – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА