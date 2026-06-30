США встановили історичний рекорд видобутку нафти у квітні – ЗМІ

Видобуток сирої нафти у США в квітні зріс до 13,93 млн барелів на добу, що стало найвищим показником за всю історію спостережень, повідомляє Reuters опираючись на оприлюднені дані Управління енергетичної інформації США (EIA).

Згідно з даними, видобуток збільшився на 216 тис. барелів на добу. Виробники наростили обсяги на тлі зростання цін на нафту, спричиненого війною з Іраном.

У регіональному розрізі найбільше зростання зафіксовано в Нью-Мексико, де видобуток досяг рекордних 2,37 млн барелів на добу. У Техасі показник збільшився на 36 тис. барелів на добу – до 5,83 млн барелів, що є максимумом із листопада. У Північній Дакоті видобуток зріс до 1,13 млн барелів на добу – найвищого рівня з листопада.

"Ф'ючерси на американську нафту торгувалися на рівні близько $70 за барель. У березні вони сягали максимуму $119,50 за барель", – зазначається у повідомленні.

Водночас загальний валовий видобуток природного газу у США у квітні дещо знизився – до 135,3 млрд кубічних футів на добу проти 135,4 млрд у березні та рекордних 136 млрд у грудні.

"Загальний обсяг постачання сирої нафти та нафтопродуктів у США у квітні зріс до 20,81 млн барелів на добу, що є найвищим показником із лютого. Постачання готового автомобільного бензину, яке вважається індикатором попиту, збільшилося до 9,12 млн барелів на добу – найвищого рівня за останні вісім місяців", – йдеться в матеріалі.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-production-rises-record-high-april-eia-says-2026-06-30/