Інтерфакс-Україна
Події
22:28 30.06.2026

Ворог атакував БпЛА електровоз у Дніпропетровській області, поїзд вчасно зупинили – "Укрзалізниця"

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Внаслідок атаки російського безпілотника в Дніпропетровській області ввечері було уражено електровоз, однак завдяки оперативним діям залізничників поїзд вдалося зупинити, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

За даними компанії, завдяки тому, що моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду, поїзд оперативно зупинили, а залізничники встигли перейти в укриття. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

"Сьогодні ввечері ворог завдав удару БПЛА по електровозу в Дніпропетровській області…Обсяг пошкоджень електровоза наразі встановлюється", – інформують у дописі, поширеному у вівторок.

У компанії зазначили, що через інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BUiKatJq1/?mibextid=wwXIfr

Теги: #уз #атака #дніпропетровська #потяг

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