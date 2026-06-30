Інтерфакс-Україна
Події
22:09 30.06.2026

Сирський підтвердив відсутність конфлікту з міністром Федоровим: виникають протиріччя, які вирішуються

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Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський спростував інформацію про нібито конфлікт з міністром оборони Михайлом Федоровим і заявив про систематичне спільне вирішення з ним різноманітних питань.

"Я можу тільки повторити слова міністра оборони, у нас немає ніякого конфлікту. У нас кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі, у міністерства оборони свої, у генерального штабу збройних сил свої задачі. Виникають періодичні питання, можливо, протиріччя, які обговорюються і вирішуються, тому що питання в основному стосуються повноважень – де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

За словами головнокомандувача, він спільно з Федоровим працював над армійською реформою та окремими пропозиціями в ній, проводив спільну нараду, де командири висловлювали свої зауваження та пропозиції, подавав їх в Міністерство оборони до подальшого працювання.

"В умовах, коли іде така війна, ми не маємо права просто конфліктувати, тому що це тільки на користь ворогів", – резюмував Сирський.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=2loliH9Hy9w

Теги: #міноборони #сирський

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