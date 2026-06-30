Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

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Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський назвав ганебною оприлюднену у ЗМІ історію з смертями військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом.

"Повинна бути відкритість, наскільки це можливо, тому що такі випадки не можна замовчувати – по ним треба одразу реагувати відповідно до закону, в законний спосіб. З одного боку, не створювати істерію навколо цього полку, тому що полк – він бойовий, він має традиції, які виникли, які створені під час війни, він воює на найбільш складних ділянках фронту, військовослужбовці цього полку неодноразово показували зразки мужності, стійкості, героїзму, відваги при виконанні бойових завдань. І не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

"А з іншого боку, звичайно, це контроль із боку командирів і відповідних органів, звичайно, і контроль повинен бути з боку суспільства, тому що якщо такі випадки стають відомі, то не треба їх замовчувати. Ну а в самих частинах повинна бути, напевно, удосконалена робота з сім'ями військовослужбовців", – додав головнокомандувач.

За його словами, по зафіксованих аналогічних випадках у цьому полку вже проводилось розслідування раніше. "Це відбувалось взимку, і коли ця інформація з'явилась, звичайно, у нас працювала і військова служба правопорядку, і військовий омбудсмен, і ми з нею підтримували зустрічі і забезпечували її роботу, і детально працювали різного роду комісії, розбирала ці випадки і вживали заходів. Саме по цьому полку були порушені декілька кримінальних справ, які знаходяться в роботі", – сказав Сирський, уточнивши, що відповідні розслідування були "в процесі".

"Тобто, ми думали, що ці негативні явища вони усунули. Мені командир полку доповів, що всі висновки зроблені, по всім порушникам вжити заходи, ті люди, які порушували і небажані були в полку, або його дискредитували, переведені в інші частини", – додав він.

Тому, за його словами, коли з'явилися матеріали журналістських розслідувань, була відправлена комплексна комісія у складі офіцерів різних структур Генерального штабу, військової служби правопорядку, і Державне бюро розслідування також відкрило впровадження.

"Ми зробимо все для того, щоб всі ці випадки були викриті, і всі порушники, в залежності від того, яке вони скоїли порушення, були покарані. Якщо скоїли кримінальні злочини, звичайно, щоб вони сіли за ґрати. Якщо дисциплінарного порядку – відповідні заходи дисциплінарного впливу. Ну, а звичайно, вже по керівному складу будуть уже прийняти правові рішення після завершення роботи цих комісій", – резюмував Сирський.

Як повідомлялося, раніше видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

425 окремий штурмовий полк "Скеля" оприлюднив заяву, у якій вказав, що ознайомився із матеріалом "Бабеля" і висловлює співчуття родинам військовослужбовців, хто загинув. У полку звертають увагу, що "з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих". Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців, щодо кожного випадку йде перевірка.