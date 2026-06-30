Інтерфакс-Україна
Події
21:56 30.06.2026

У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

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У Сумах вже 21 людина звернулася до медиків після ранкових російських ударів – ОВА

Унаслідок російських ударів, завданих цього ранку по Сумах, по медичну допомогу протягом дня звернулася вже 21 людина, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Переважно постраждалі скаржаться на головний біль, сильний стрес та погіршення самопочуття. В ОВА зазначили, що це наслідки вибухової хвилі після прицільних російських ударів керованими авіабомбами по цивільному об'єкту.

"Протягом дня жителі Сум продовжують звертатися до медиків після російських ударів цього ранку. Наразі по медичну допомогу звернулася вже 21 людина", – інформує Григоров у Телеграм-каналі ввечері вівторка.

Також повідомляється, що у важкому стані залишається поранений 34-річний чоловік. Лікарі провели йому оперативне втручання та продовжують надавати необхідну медичну допомогу.

 

Теги: #постраждалі #атака #суми

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