Керівництво Одещини обговорило із делегацією Сенату США захист морської інфраструктури та енергетичну стійкість

Фото: https://t.me/odeskaODA

Питання безпекової ситуації в Одеській області, зміцнення енергетичної стійкості, захисту морської інфраструктури та подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки стали ключовими темами зустрічі керівництва регіону з делегацією Сенату США, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У зустрічі також взяв участь начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. До складу американської делегації увійшли сенатори Тед Бадд, Тім Кейн та Алан Армстронг.

За словами Кіпера, представників делегації поінформували про безпекову ситуацію в регіоні та наслідки постійних ворожих атак на цивільну і критичну інфраструктуру Одеської області.

"Окрему увагу приділили вирішенню питань зміцнення енергетичної стійкості, безпеки морської інфраструктури та подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

Очільник Одеської ОВА також наголосив, що Одеська область високо цінує солідарність міжнародних партнерів та продовжує працювати над поглибленням співпраці зі Сполученими Штатами Америки.