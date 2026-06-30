Інтерфакс-Україна
Події
21:42 30.06.2026

ЗСУ має достатньо військовослужбовців для ротації тих, хто понад 60 діб на позиціях – Сирський

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ЗСУ має достатньо військовослужбовців для ротації тих, хто понад 60 діб на позиціях – Сирський
Фото: Міністерство оборони України

Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський заявляє про достатню кількість особового складу для проведення ротацій та заміни на позиціях тих військовослужбовців, які перебуває там понад 60 діб.

"Була розроблена спеціальна інструкція, яка визначає порядок проведення цієї заміни, порядок підготовки і створення підрозділів, які повинні готуватися для заміни військовослужбовців, які тривалий термін, понад 60 діб, знаходяться на позиціях. І фактично вся ця заміна перетворюється на проведення спеціальної операції… Деякі критикують за те, що начебто не вистачає особового складу у нас, людей. Ми ситуацію знаємо, ми знаємо, скільки військовослужбовців заведено в район проведення операції, скільки знаходяться на позиціях. І я можу з впевненістю констатувати, що у нас цей процес якраз кількістю людей забезпечений ", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

Він зазначив, що в ЗСУ задіяні не всі сили і засоби, які перебувають в тилу, для забезпечення тої кількості військовослужбовців: "їх на позиціях знаходяться в рази менше, ніж знаходяться в тилових районах".

"Тому все це визначено. І процес першої ротації зараз відбувається. Іде він не скрізь просто, в першу чергу там, де відбуваються активні дії. Звичайно, цей процес утруднений… В деяких випадках ми використовуємо військовослужбовців сил спеціальних операцій – там, де ситуація дійсно складна – для того, щоб забезпечити цей процес", – сказав головнокомандувач.

За словами Сирського, прямо якраз кожного дня розбирається, скільки виведено військовослужбовців, скільки замінено, "де цей процес іде успішно, де не зовсім, тому вживаються відповідні заходи".

При цьому він наголосив, що в процесі ротації іноді приймаються рішення залишити певні позиції. "По деяких позиціям інколи треба приймати рішення, можливо, і на моєму рівні, тому що коли ми розуміємо, що гарантовано ми не можемо провести там евакуацію, заміну, тому що просто ці військовослужбовці не дійдуть банально туди і будуть вбиті. Тому краще при певних умовах просто цю позицію, яка вже не відіграє ніякої ролі, просто треба вивести особовий склад і це повинно бути рішення. Не треба себе обманювати і створювати ілюзії про те, що, скажімо, окрема позиція, яка знаходиться в зоні інфільтрації, може забезпечити якесь стримування ворога. Здебільшого її роль зводиться тільки до ролі спостережного пункту, який сповіщає своїх командирів про те, що він помічає рух якихось військ чи груп противника", – розповів Сирський.

 

Теги: #війна #ротація

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