Наступ з Білорусі малоймовірний, окупанти планують напад на Чернігівську область з Брянської – Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє про загрозу розгортання ворогом наступальних дій на Чернігівську область з півночі, з російської території, натомість наступ з боку Білорусі вважає малоймовірним, хоча Сили оборони підготовлені і до них.

"Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, звичайно, ми до цього готуємося", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

Він зазначив, що мова йде не про наступ на Київ, а про плани ворога захопити території Чернігівської області, просування вглиб її і таким чином відволікти туди частину українських військ з основних важливих напрямків, в тому числі і напрямків, де ЗСУ проводять активні дії, з метою "розтягування фронту і позбавлення нас резервів".

"З огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору для використання і в якості плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант", – сказав головнокомандувач, додавши, що "ми не бачимо наразі зосередження якихось військ з боку Білорусі".

Стосовно історії з ретрансляторами на території Білорусі, які використовувалися для наведення ударів російських дронів по українській території, але пізніше були вимкнені, про що повідомив президент України Володимир Зеленський, Сирський розповів: "Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати".

На питання, чому він у цьому переконаний і чи будуть застосовуватись українською стороною певні заходи щодо Білорусі, якщо цього не станеться, головнокомандувач відповів: "Я ж не можу вам все розповісти. Я думаю, що вони усвідомлюють, що це не треба робити, скажімо так".

"У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто в нас є все, щоб не боятися дій з цього напрямку (з Білорусі – ІФ-У) і забезпечити, ну, принаймні, унеможливити виконання БПлА противника польотів якраз вздовж кордону", – сказав Сирський.