Інтерфакс-Україна
Події
21:07 30.06.2026

Наступ з Білорусі малоймовірний, окупанти планують напад на Чернігівську область з Брянської – Сирський

2 хв читати
Наступ з Білорусі малоймовірний, окупанти планують напад на Чернігівську область з Брянської – Сирський
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє про загрозу розгортання ворогом наступальних дій на Чернігівську область з півночі, з російської території, натомість наступ з боку Білорусі вважає малоймовірним, хоча Сили оборони підготовлені і до них.

"Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, звичайно, ми до цього готуємося", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

Він зазначив, що мова йде не про наступ на Київ, а про плани ворога захопити території Чернігівської області, просування вглиб її і таким чином відволікти туди частину українських військ з основних важливих напрямків, в тому числі і напрямків, де ЗСУ проводять активні дії, з метою "розтягування фронту і позбавлення нас резервів".

"З огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору для використання і в якості плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант", – сказав головнокомандувач, додавши, що "ми не бачимо наразі зосередження якихось військ з боку Білорусі".

Стосовно історії з ретрансляторами на території Білорусі, які використовувалися для наведення ударів російських дронів по українській території, але пізніше були вимкнені, про що повідомив президент України Володимир Зеленський, Сирський розповів: "Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати".

На питання, чому він у цьому переконаний і чи будуть застосовуватись українською стороною певні заходи щодо Білорусі, якщо цього не станеться, головнокомандувач відповів: "Я ж не можу вам все розповісти. Я думаю, що вони усвідомлюють, що це не треба робити, скажімо так".

"У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто в нас є все, щоб не боятися дій з цього напрямку (з Білорусі – ІФ-У) і забезпечити, ну, принаймні, унеможливити виконання БПлА противника польотів якраз вздовж кордону", – сказав Сирський.

 

Теги: #білорусь #війна #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 30.06.2026
Сили оборони знищують в разі більше окупантів, ніж втрачають, але для перелому у війні цього недостатньо – Сирський

Сили оборони знищують в разі більше окупантів, ніж втрачають, але для перелому у війні цього недостатньо – Сирський

20:31 30.06.2026
Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

20:27 30.06.2026
Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину

Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину

15:00 30.06.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

10:40 30.06.2026
Голова Нацполіції: від початку війни поліцейські на фронті ліквідували понад 5,5 тис. окупантів, 41 загарбника взяли в полон

Голова Нацполіції: від початку війни поліцейські на фронті ліквідували понад 5,5 тис. окупантів, 41 загарбника взяли в полон

20:02 29.06.2026
Просування окупантів сповільнилося майже удвічі на минулому тижні – DeepState

Просування окупантів сповільнилося майже удвічі на минулому тижні – DeepState

19:31 29.06.2026
Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися в Закітному на слов'янському напрямку, захопивши 2 кв. км – DeepState

16:21 29.06.2026
Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

10:58 29.06.2026
Окупанти обстріляли АЗС у Новгород-Сіверському, поранено працівника – ОВА

Окупанти обстріляли АЗС у Новгород-Сіверському, поранено працівника – ОВА

02:49 29.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 197 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 197 ворожих атак – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

ОСТАННЄ

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

Буданов: стабільна безпекова ситуація та економіка, що розвивається, створять передумови для повернення українців

Росіяни поцілили дроном по цивільній автівці у Херсоні: одна людина загинула, ще троє поранені

Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

На Запоріжжя скинули 7 авіабомб за 1,5 години: дві людини загинули, 15 – поранені

Двох співробітників ліцею з Києва оштрафовано за порушення мовного закону – мовний омбудсмен

Частина громад відстають у підготовці до реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки – Зеленський

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

В Запоріжжі загинула людина, ще 9 зазнали поранень через ворожу атаку – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА