Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.

"У присутності глави держави та міністрів оборони України й Швеції документ підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв і генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції Мікаель Гранхольм", – повідомила пресслужба президента України

Як зазначається Постачання 16 літаків Gripen E розпочнеться на початку 2029 року. Закупівлю буде профінансовано коштом кредиту Євросоюзу та за підтримки Великої Британії.

"Згідно з угодою, Україна також отримає обладнання для літаків, технічну допомогу та підтримку в питанні логістики. У Швеції вже триває навчання українських пілотів і технічного персоналу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на початку 2027 року Україна одержить перші 16 винищувачів Gripen C/D як військову допомогу від Швеції.

Глава держави подякував шведській стороні за реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen, яких було досягнуто під час його зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у травні.

Міністр оборони Швеції зазначив, що рішення про постачання літаків Gripen – переломний момент для концепції українських Повітряних сил.

Під час зустрічі обговорили подальше зміцнення української бойової авіації та протиповітряної оборони, зокрема йшлося про участь Швеції в програмі PURL та нові внески до неї, а також роботу над розвитком європейської антибалістики.

Приділили увагу й роботі над підготовкою угоди у форматі Drone Deal. За словами Зеленського, Україна готова якомога швидше підписати цей документ зі Швецією.

Також говорили про виклики для України під час підготовки до зими та напрями, у яких Швеція може надати допомогу.

Окрема увага – прогресу України на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Швеція повністю підтримує вступ нашої країни до ЄС.

"Ми вдячні, що в нас є такі сильні партнери – Шведський народ, шведський уряд і компанії. Сильний приватний сектор – це також дуже важливо. Дуже дякую за це й за щорічну військову підтримку, військові пакети, що дуже важливо. Звичайно, дуже важлива політична підтримка на шляху до ЄС. Швеція зі свого боку справді адвокатує майбутнє членство України", – наголосив президент України.