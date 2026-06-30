Сили оборони знищують в разі більше окупантів, ніж втрачають, але для перелому у війні цього недостатньо – Сирський

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Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що для перелому у війні потрібно, щоб Сили оборони змогли перейти до наступу на основних ділянках фронту та звільняти по 20 км на добу.

"Ми продовжуємо їх (окупантів – ІФ-У) знищувати, ми знищуємо їх більше в рази, ніж втрачаємо. Ми маємо на деяких ділянках переваги, ми дійсно проводимо наступальні дії і успішно проводимо. Але в той же час для перелому це явно недостатньо. От коли ми будемо наступати на останніх ділянках, там по 18-20 км на добу, то точно можна сказати, що ми зламали на корню ситуацію", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

Він зазначив, що програма державного оборонного замовлення (ДОЗ) РФ вказує на те, що до припинення війни противник не готується.

"Не треба забувати, що у них фактично вся промисловість переведена на військові рейки і противник має перевагу і продовжує нарощувати кількість ракет балістичних, крилатих, авіаційних ракет всіх типів, він збільшує виробництво ракет для протиповітряної оборони, заплановано збільшення випуску бойової авіації, бойових літаків, вертольотів. Тобто, ми знаємо його ДОЗ на 2026 рік, тому він готується для продовження війни, там немає ознак, що він зменшив виробництво і готується до якихось інших дій або до миру", – сказав головнокомандувач.

У той же час Сирський зазначив, що завдяки дальнобійним ударам ЗСУ окупанти не змогли вийти на анонсоване виробництво тисячі дронів типу "шахед" на день.

Головнокомандувач припускає, що РФ може оголосили загальну мобілізацію, але лише "в крайньому випадку" і "напевно, після виборів".

"Це один з останніх інструментів у них в рукаві. Тому що вони не можуть до безкінечності ховати від Путіна реальність цієї війни – деокупацію територій, ізоляцію Криму, руйнування оборонних підприємств, буксування і зменшення наступальних операцій. Вони це приховують від Путіна, але до безкінечності це неможливо робити, і врешті-решт їм доведеться стикнутися з цією реальністю. тоді постане рішення – або ми йдемо на перемовини, або ми ескалюємо. Ми не можемо думати за ворога, ми можемо створювати йому всі умови, для того, щоб він зробив так. Тому це наша задача, задача Збройних сил – нищити ворога, звільняти нашу територію, зробити все, щоб наш ворог прийняв саме такі рішення", – сказав Сирський.