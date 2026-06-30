Буданов: стабільна безпекова ситуація та економіка, що розвивається, створять передумови для повернення українців

Фото: Інтерфакс-Україна / Згарда Марина

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що передумовами для повернення "серйозної кількості" українців на батьківщину є кілька речей, зокрема безпекова ситуація і стабільна економіка.

Про це Буданов заявив під час онлайн-виступу на Форумі єдності, організованому Громадсько-військовим рухом, у Києві у вівторок.

" Для того, щоб поверталися люди назад, потрібно мати кілька речей. Серед них, як на мене, найголовніші – стабільна безпекова ситуація і стабільна, працююча, економіка, що розвивається", – сказав очільник Офісу президента.

Буданов вважає, що "тоді це створить передумови для реально повернення серйозної кількості громадян назад".