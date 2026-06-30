Сили оборони змогли звільнити майже 670 кв. км з початку року – Сирський

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Сили оборони в травні звільнили на 100 кв км більше української території, ніж втратили, а з початку поточного 2026 року вдалося звільнити вже майже 670 кв км, зазначає головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ми стримуємо ворога на основних напрямках… Не треба забувати, що ворог переважає нас в силах, засобах і він проводить наступальну операцію, статегічно-наступальну операцію. Ми стримуємо його наступ на основних напрямках, його дії, і наносимо удари там, де ми бачимо, що оборона його слабка. Ми проводимо, звичайно, наступальні дії. І завдяки такій комбінованій активній обороні ми маємо успіхи. Дійсно, в травні наше здобуття, звільнення території, перевищило на 100 кв км ту територію, яку ми втратили", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

За його словами, кампанія 2025 року передбачала поступове виснаження основних окруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження його наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, "що, в принципі, нам вдалося зробити".

"І таким чином ми спочатку 2026 року перейшли до активних дій на деяких напрямках, внаслідок чого станом на сьогодні з початку року нам вдалося звільнити майже понад 670 кв км нашої території", – додав Сирський.