Інтерфакс-Україна
Події
20:27 30.06.2026

Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину

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Сирський: Спостерігаються ознаки виснаження ворога, його активність знизилася на третину
Фото: https://www.facebook.com

Кількість основних напрямків, де російські окупанти ведуть активні наступальні дії, зменшилась з 13 до чотирьох, зазначає головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський.

"Якщо раніше це було 13 напрямків, то зараз ми можемо казати про сім напрямків. І то серед цих 7 ми можемо виділити, в принципі, чотири таких основних напрямки… Якщо, наприклад, розглядати кількість щоденних наступальних атакуючих штурмових дій за добу, якщо щільність достатньо висока, 250, в середньому 260-240 дій, то майже 45, інколи 50% – це наступальні дії наших підрозділів. Тобто активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, але на одну третину точно", – сказав Сирський в інтерв'ю ТСН, показаному у вівторок.

Головнокомандувач наголосив, що ворог досі переважає українські війська в чисельності, силах і засобах. Натомість він зазначив, що Сили оборони проводять комплекс заходів для паралізації логістики противника і роботи його тилу, недопущення перекидання ворожих військ між ділянками фронту, знищення його складів, і це змінило ситуацію на корись Сил оборони

"Ми знаємо, що є величезні проблеми у них зараз з забезпечення пальним його військової техніки… Використання артилерії також зменшилося – я маю на увазі кількість боеєприпасів, які щоденно використовуються. Якщо раніше співвідношення між нами і ворогам використання кількістю боєприпасів було 1 до 2,4, до 2,6, десь так в цих межах, то зараз це 1,6-1,8 десь в середньому. Тобто, це знову ж таки робота мідлстрайка", – розповів Сирський.

При цьому, за його словами, ситуація на фронті залишається складною і було б неправильно противника недооцінювати. "В той же час, завдяки діям наших військ, завдяки детальному плануванню операцій, стримуванню противника на основних напрямках, підвищенню ефективності військ, збільшенню втрат ворога на основних ділянках фронту, де відбуваються активні бойові дії, ми можемо констатувати, що спостерігаються певні ознаки його виснаження", – сказав Сирський.

 

Теги: #війна #ситуація

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