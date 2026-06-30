Інтерфакс-Україна
Події
20:05 30.06.2026

Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

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Двопартійна делегація сенаторів США прибула до України

В Одесу прибули сенатор Тед Бадд (Республіканська партія, Північна Кароліна), сенатор Тім Кейн (Демократична партія, Вірджинія), а також сенатор Алан Армстронг (Республіканська партія, Оклахома).

Як повідомляє кореспондент агенства "Інтерфакс-Україна", двопартійна делегація провела спільну пресконференцію в Одесі.

Сенатор Кейн подякував сенатору Бадду за очолювання делегації, зазначивши, що це його друга поїздка до України за останній рік.

"Я працюю в Комітеті збройних сил. Тож, звичайно, серед інших країн, які ми відвідали, ми говорили про необхідність сильної американської підтримки та сильної підтримки союзників стійкої та мужньої оборони України від російського вторгнення, яке триває вже чотири з невеликим роки. Дивовижно, чого Україна змогла досягти. І ми чули від наших українських друзів, наскільки важливими були інвестиції США в роботу, яку Україна змогла виконати для захисту своєї країни", – сказав Кейн.

Окремо сенатор зазначив, що вони провели зустріч з американськими компаніями, які мали значні представництва як в Одесі, так і в інших частинах України, щоб обговорити труднощі ведення цих підприємств під час війни.

"Ми почули, що 92% підприємств в Україні працюють навіть посеред виснажливої, нищівної війни. Це ще одна данина стійкості, але це також можливість для американського бізнесу в таких секторах, як оборона, енергетика та критично важливі корисні копалини. Тож тут є чудові можливості", – додав Кейн.

Своєю чергою сенатор Армстронг додав, що його дуже вразила "інноваційність людей, винахідливість, яка проявляється в усьому, що вони роблять".

"Також, що стосується енергетичної інфраструктури, ми, безумовно, спостерігали, як люди тут адаптуються до того, що ми в США повністю сприймаємо як належне – надійну енергію постійно. Вражає, як люди тут адаптувалися до цього. Але це також говорить про величезну можливість, яка існуватиме тут, в Україні, після війни, щоб справді продумати перспективу та створити "сучасний пакет" енергетичної інфраструктури, щоб зробити цю країну великою економікою", – зазначив він.

Сенатор Бадд також наголосив на важливості того, що американські підприємства продовжують працювати в Україні попри війну і ризики.

"Вони інвестують тут і розуміють ризики, але вони все ще тут. Компанії, такі відомі як Coca-Cola, Ford, Motor Company та багато інших є частиною Американської торгової палати. Вони разом працюють над стійкістю свого бізнесу, щоб забезпечити безпеку своїх працівників, щоб вони чудово справлялися зі своєю роботою, забезпечуючи цінність для українців тут, а також допомагаючи з експортом", – наголосив він.

Теги: #візит #сенатори #сша

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