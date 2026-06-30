На Запоріжжя скинули 7 авіабомб за 1,5 години: дві людини загинули, 15 – поранені

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

За півтори години росіяни скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб: дві людини загинули, 15 – поранені.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Телеграмі, загинули 62-річний та 45-річний чоловіки.

"П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми. 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані", – йдеться у дописі.