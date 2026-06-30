Інтерфакс-Україна
Події
19:41 30.06.2026

На Запоріжжя скинули 7 авіабомб за 1,5 години: дві людини загинули, 15 – поранені

1 хв читати
На Запоріжжя скинули 7 авіабомб за 1,5 години: дві людини загинули, 15 – поранені
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

За півтори години росіяни скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб: дві людини загинули, 15 – поранені.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Телеграмі, загинули 62-річний та 45-річний чоловіки.

"П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми. 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані", – йдеться у дописі.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 30.06.2026
В Запоріжжі загинула людина, ще 9 зазнали поранень через ворожу атаку – ОВА

В Запоріжжі загинула людина, ще 9 зазнали поранень через ворожу атаку – ОВА

13:32 30.06.2026
До шести людей, серед них – дитина, зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по Запоріжжю – ДСНС

До шести людей, серед них – дитина, зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по Запоріжжю – ДСНС

11:06 30.06.2026
До чотирьох зросла кількість постраждалих через удар ворога по Запоріжжю – ОВА

До чотирьох зросла кількість постраждалих через удар ворога по Запоріжжю – ОВА

10:48 30.06.2026
Двоє поранених через російську атаку по Запоріжжю – ОВА

Двоє поранених через російську атаку по Запоріжжю – ОВА

08:55 30.06.2026
Майже 100 обстрілів Сумщини за добу: постраждали 10 людей

Майже 100 обстрілів Сумщини за добу: постраждали 10 людей

08:46 30.06.2026
Кількість жертв землетрусів у Венесуелі перевищила 1,7 тис. людей

Кількість жертв землетрусів у Венесуелі перевищила 1,7 тис. людей

20:26 29.06.2026
Ворог завдав повторного удару по будівлі Запорізької ОВА

Ворог завдав повторного удару по будівлі Запорізької ОВА

18:28 29.06.2026
До 7 людей, серед них – 2 підлітки, збільшилась кількість постраждалих через російську атаку по автобусу у Запоріжжі

До 7 людей, серед них – 2 підлітки, збільшилась кількість постраждалих через російську атаку по автобусу у Запоріжжі

17:09 29.06.2026
Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

Щонайменше четверо постраждалих через ворожу атаку по автобусу у Запоріжжі – ОВА

15:40 29.06.2026
В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

В Запоріжжі вже 8 поранених через удар дрона по маршрутці – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

ЄК виділила перший транш на €3,9 млрд на закупівлю дронів

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

ОСТАННЄ

Двох співробітників ліцею з Києва оштрафовано за порушення мовного закону – мовний омбудсмен

Частина громад відстають у підготовці до реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки – Зеленський

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

У Держприкордонслужбі назвали найбільш завантажені пункти пропуску

Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

Комендантську годину скорочують з 1 липня на Сумщині заради аграріїв – ОВА

ЄК виділила перший транш на €3,9 млрд на закупівлю дронів

"Укрпошта" тимчасово призупиняє роботу у Дружківці через обстріли ворога

Офіційна дружина Єрмолаєва розповіла, що під час вибуху у Монако перебувала в іншому місці – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА