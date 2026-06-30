Двох співробітників ліцею з Києва оштрафовано за порушення мовного закону – мовний омбудсмен

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застосувала адміністративні стягнення у вигляді штрафів до двох педагогічних працівників одного з київських ліцеїв за порушення вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляється на сторінці мовного омбудсмена у Facebook у вівторок, порушення було встановлене за результатами державного контролю за застосуванням державної мови, який здійснював представник уповноваженої Ігор Спірідонов.

"Підставою для здійснення державного контролю стало звернення громадянина, до якого було додано аудіозаписи, що зафіксували використання педагогічними працівниками мови держави-агресора під час освітнього процесу в молодших класах ліцею. Під час розгляду матеріалів було встановлене порушення вимог частини першої статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою освітнього процесу є державна мова", – йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду матеріалів Уповноважена застосувала до кожного з педагогічних працівників адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 тис 400 грн.

Про який навчальний заклад йдеться, у повідомленні не уточнюється.

У той же час Спірідонов зазначив, що це вже не перший випадок фіксації порушень мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти Києва протягом 2025/26 навчального року.

"Застосовані штрафи мають превентивне значення та ще раз нагадують усім педагогічним працівникам, що використання мови держави-агресора під час освітнього процесу є неприпустимим, а порушення законодавства про державну мову тягне за собою невідворотну відповідальність", – наголосив він.