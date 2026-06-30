Частина громад відстають у підготовці до реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський анонсував низку кадрових рішень щодо керівників територіальних громад, де підготовка до реалізації планів стійкості відстає від графіка.

"Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла про забезпечення нашої країни необхідними обсягами пального, а також про реалізацію в регіонах відповідних планів стійкості. Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові. Дякую всім, хто працює справді ефективно в інтересах України та своєї громади", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами, підготовка до зимового опалювального періоду продовжується, і Кабінет міністрів України разом з НАК "Нафтогаз України" виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств для України, що забезпечить підтримку найближчої зими та довгостроково.

"Сергій Корецький доповів про роботу на рівні між енергетичними компаніями: готуємо на липень відповідні угоди. Вдячний усім партнерам за готовність співпрацювати з Україною на рівних. Визначили також політичні пріоритети, які можемо посилити на рівні відносин із лідерами держав", – повідомив Зеленський.