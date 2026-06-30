Інтерфакс-Україна
Події
19:22 30.06.2026

Частина громад відстають у підготовці до реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки – Зеленський

1 хв читати
Частина громад відстають у підготовці до реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку кадрових рішень щодо керівників територіальних громад, де підготовка до реалізації планів стійкості відстає від графіка.

"Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла про забезпечення нашої країни необхідними обсягами пального, а також про реалізацію в регіонах відповідних планів стійкості. Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові. Дякую всім, хто працює справді ефективно в інтересах України та своєї громади", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами, підготовка до зимового опалювального періоду продовжується, і Кабінет міністрів України разом з НАК "Нафтогаз України" виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств для України, що забезпечить підтримку найближчої зими та довгостроково.

"Сергій Корецький доповів про роботу на рівні між енергетичними компаніями: готуємо на липень відповідні угоди. Вдячний усім партнерам за готовність співпрацювати з Україною на рівних. Визначили також політичні пріоритети, які можемо посилити на рівні відносин із лідерами держав", – повідомив Зеленський.

 

Теги: #кадри #стійкість #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 30.06.2026
Креді Агріколь Банк із вересня очолить заступниця голови Райфу Бондарєва

Креді Агріколь Банк із вересня очолить заступниця голови Райфу Бондарєва

18:48 30.06.2026
Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

20:41 29.06.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Данії угоду по дронах та допомогу Україні

Зеленський обговорив із міністром оборони Данії угоду по дронах та допомогу Україні

19:17 26.06.2026
Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

20:46 25.06.2026
Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

19:30 24.06.2026
Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

01:23 24.06.2026
Сенат США схвалив резолюцію про виведення військ з бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень Трампа

Сенат США схвалив резолюцію про виведення військ з бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень Трампа

11:34 23.06.2026
Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

10:18 23.06.2026
Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

Менше 4 тис дозволів було видано іноземцям на роботу в Україні з початку року – ДЦЗ

20:50 17.06.2026
Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

Уряд провів низку кадрових змін у складі керівництва міністерств і відомств

ВАЖЛИВЕ

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

ЄК виділила перший транш на €3,9 млрд на закупівлю дронів

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

ОСТАННЄ

У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

В Запоріжжі загинула людина, ще 9 зазнали поранень через ворожу атаку – ОВА

У Держприкордонслужбі назвали найбільш завантажені пункти пропуску

Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

Комендантську годину скорочують з 1 липня на Сумщині заради аграріїв – ОВА

ЄК виділила перший транш на €3,9 млрд на закупівлю дронів

"Укрпошта" тимчасово призупиняє роботу у Дружківці через обстріли ворога

Офіційна дружина Єрмолаєва розповіла, що під час вибуху у Монако перебувала в іншому місці – ЗМІ

Верховний суд анонсував оголошення рішення по санкціях проти Порошенка на 10 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА