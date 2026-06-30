У Києві застосовані графіки аварійних відключень – "Укренерго" в "Київ Цифрровий"

У Києві починають застосовуватися аварійні відключення світла, повідомляється в розділі НЕК "Укренерго" в ресурсі "Київ Цифровий".

Таким чином, планові графіки не діють.

Як повідомлялося, протягом вівторка графіки аварійних відключень, а потім більш жорсткіші спецграфіки аварійних відключень були запроваджені в Сумській області.

Низка операторів системи розподілу попереджала про збільшення черг відключень на вівторок.

На завтра, як і на сьогодні, анонсовані відключення е/е по всій Україні з 17:00 до 22:00 обсягом в 1 чергу,