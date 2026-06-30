Пожежники ліквідували два осередки горіння у лісах Чорнобильської зони – ДСНС

Пожежу приборкано на двох локаціях у лісових масивах Чорнобильської зони відчуження, ліквідація ще одного осередку горіння триває, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У лісових масивах Чорнобильської зони відчуження триває ліквідація пожежі. Рятувальники ДСНС спільно з працівниками пожежної охорони ДСП "Північна пуща" приборкали загоряння на двох локаціях. Наразі триває ліквідація ще одного осередку горіння", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що для доступу пожежної техніки до осередків займання за допомогою важкої інженерної техніки розчищають лісові шляхи, а з використанням спецобладнання створюють мінералізовані смуги, які допомагають стримувати поширення вогню та не допустити його переходу на інші ділянки лісового масиву.

Для моніторингу території використовують БпЛА. Загалом на місцях залучені понад 260 вогнеборців та близько 65 одиниць спеціальної техніки. Радіаційний фон у районі проведення робіт залишається в межах норми.