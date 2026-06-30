В Запоріжжі загинула людина, ще 9 зазнали поранень через ворожу атаку – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Одна людина загинула, ще дев'ять зазнали поранень через ворожий удар по Запоріжжю у вівторок, повідомив очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, одна людина загинула", – написав він у Телеграмі.

Трохи пізніше Федоров повідомив, що за допомогою до медиків звернулось 9 запоріжців.

За його даними, росіяни керованими авіабомбами ударили по місту. "Поранені люди, зруйновані приватні будинки, виникла пожежа, пошкоджений заклад освіти", – написав він. "Під час ворожого удару по дитсадку, поранень зазнав охоронець. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – додав він трохи згодом.

Раніше у вівторок вранці окупанти завдали удару по місту, постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.

Пізніше через атаку російських безпілотників по об'єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі було поранено одну людину, виникла пожежа.