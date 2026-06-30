У Держприкордонслужбі назвали найбільш завантажені пункти пропуску

Найбільш завантаженими пунктами пропуску на західному кордоні наразі є Шегині, Краківець, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка та Порубне, інформація про завантаженість на виїзд з України оновлюється кожні 3 години, повідомила Державна прикордонна служба (Держприкордонслужба)

"У червні західний кордон перетнули понад 2,7 млн осіб та понад 550 тис. транспортних засобів, найзавантаженішими пунктами пропуску є Шегині, Краківець, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка та Порубне", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що інформація про завантаженість пунктів пропуску, яка публікується на сторінці Західного регіонального управління, оновлюється кожні три години та стосується виїзду з України.

У Держприкордонслужбі зазначили, що у літній період пасажиропотік зростає. Інтенсивність руху збільшується до 20% порівняно із середньорічними показниками. Держприкордонслужба збільшила кількість прикордонних нарядів і автоматизованих робочих місць. Час перетину кордону залежить не лише від роботи українських прикордонників, а й від діяльності інших контрольних служб України та суміжних держав.

Накопичення може виникати як на виїзд, так і на в'їзд в Україну, і залежить від кількості транспорту, який одночасно прибуває до пунктів пропуску.