Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження

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Верховний суд США постановив, що указ президента США Дональда Трампа про обмеження права на автоматичне отримання американського громадянства за народженням є незаконним, повідомляє у вівторок NBC.

"Суд, який розділився голосуванням шість до трьох, постановив, що виконавчий указ, який Трамп видав 20 січня 2025 року, в перший день його другого терміну, був незаконним", – передає телеканал.

За інформацією NBC, "п'ять суддів заявили, що указ суперечить 14-й поправці до Конституції, яку тривалий час тлумачили як таку, що надає право на громадянство за народженням майже кожному, хто народився в США".

У січні 2025 року Трамп підписав указ, який припиняє практику автоматичного надання громадянства дітям, котрі народилися на території США, якщо батьки перебувають у країні нелегально або за короткостроковими візами.

Право на громадянство за народженням закріплено в першому розділі 14-ї поправки до Конституції США, прийнятої в 1868 році. Вона говорить: "Усі особи, народжені або натуралізовані в США та підпорядковані їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають".

Спочатку поправка, прийнята 9 липня 1868 року, була спрямована на юридичний захист колишніх рабів після Громадянської війни, щоб гарантувати їм статус громадян.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-nixes-trump-attempt-limit-birthright-citizenship-rcna266935