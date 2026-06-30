Верховний суд США скасував указ Трампа про обмеження процедури отримання громадянства за правом народження
Верховний суд США постановив, що указ президента США Дональда Трампа про обмеження права на автоматичне отримання американського громадянства за народженням є незаконним, повідомляє у вівторок NBC.
"Суд, який розділився голосуванням шість до трьох, постановив, що виконавчий указ, який Трамп видав 20 січня 2025 року, в перший день його другого терміну, був незаконним", – передає телеканал.
За інформацією NBC, "п'ять суддів заявили, що указ суперечить 14-й поправці до Конституції, яку тривалий час тлумачили як таку, що надає право на громадянство за народженням майже кожному, хто народився в США".
У січні 2025 року Трамп підписав указ, який припиняє практику автоматичного надання громадянства дітям, котрі народилися на території США, якщо батьки перебувають у країні нелегально або за короткостроковими візами.
Право на громадянство за народженням закріплено в першому розділі 14-ї поправки до Конституції США, прийнятої в 1868 році. Вона говорить: "Усі особи, народжені або натуралізовані в США та підпорядковані їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають".
Спочатку поправка, прийнята 9 липня 1868 року, була спрямована на юридичний захист колишніх рабів після Громадянської війни, щоб гарантувати їм статус громадян.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-nixes-trump-attempt-limit-birthright-citizenship-rcna266935