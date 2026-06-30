Комендантську годину скорочують з 1 липня на Сумщині заради аграріїв – ОВА

У Сумській області тимчасово змінюють тривалість комендантської години: з 1 липня до 15 вересня 2026 року включно обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"З такою пропозицією до нас звернулися аграрії області. Для них ця додаткова ранкова година, яка вкрай необхідна у період активних сезонних робіт, коли важливі і світловий день, і погодні умови, і можливість вчасно вийти в поле", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Відповідний спільний наказ підписало керівництво Сумської ОВА та військове командування за підсумками засідання Ради оборони області.

Влада наголошує, що безпека мешканців залишається в пріоритеті.

У прифронтових громадах області тривалість комендантської години може коригуватися залежно від оперативної та безпекової ситуації на місцях.