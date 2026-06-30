ЄК виділила перший транш на €3,9 млрд на закупівлю дронів

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Європейська комісія виділила перший транш – €3,9 млрд на закупівлю дронів для потреб Сил оборони України, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Європейська комісія виділила перші €3,9 млрд на закупівлю дронів для потреб Сил оборони України. Це перший транш у межах оборонного пакета на €6 млрд, затвердженого для підтримки закупівлі безпілотників", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Фінансування надається в межах європейського механізму Ukraine Support Loan (кредиту Європейського Союзу) обсягом €90 млрд. протягом 2026-2027 роках. Із них €30 млрд спрямовуються на бюджетну допомогу, а €60 млрд – на оборонну підтримку.

У 2026 році €28,3 млрд із цього оборонного пакета мають бути спрямовані на підтримку оборонно-промислових спроможностей України.

Як зазначають у Міноборони, швидке фінансування закупівлі дронів є критично важливим пріоритетом підтримки для України. "Дрони українського виробництва вже довели ефективність у бойових умовах. Масштабування закупівель безпілотників дозволить швидше закривати потреби підрозділів та розвивати український оборонно-промисловий комплекс", – йдеться у повідомленні.