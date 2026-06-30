"Укрпошта" тимчасово призупиняє роботу у Дружківці через обстріли ворога

Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" призупиняє роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці (Донецька обл.) у звʼязку з постійними обстрілами міста, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Укрпошта" не йде з Дружківки остаточно. Ми змушені тимчасово зачинити двері, щоб убезпечити людей. Ми вже неодноразово поверталися в українські міста й села після будь-яких руйнувань та обстрілів. Повернемося і в Дружківку",- цитуються у релізі слова генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

В компанії зауважили, що до 2022 року в місті мешкало 56 тис. людей, водночас станом на червень 2026 року там залишається близько 3-4 тис. мешканців.

Національний поштовий оператор також додав, що пенсії, соціальні виплати та інші види державної допомоги будуть переведені на поштові перекази.

"Отримати кошти можна буде самостійно в будь-якому стаціонарному відділенні "Укрпошти" по країні",- йдеться у повідомленні.

Крім того, мешканці Дружківки зможуть обслуговуватися у найближчих відділеннях, зокрема у смт Красноторка та у м. Краматорськ.

Також у компанії нагадали про роботу пересувних відділень "Укрпошти", які продовжують працювати поблизу лінії фронту.

На початку червня лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта"призупинила роботу у двох відділеннях Дружківці з міркувань безпеки. Водночас у Дружківці продовжать працювати дев’ять поштоматів "Нової пошти".