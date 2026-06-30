Інтерфакс-Україна
Події
17:59 30.06.2026

Офіційна дружина Єрмолаєва розповіла, що під час вибуху у Монако перебувала в іншому місці – ЗМІ

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Офіційна дружина підприємця з Дніпра Вадима Єрмолаєва, біля будинку якого в Монако ввечері 29 червня пролунав вибух, не дістала поранення, вона фізично перебувала в іншому місці – у тяжкому стані перебуває інша жінка, повідомило "Суспільне" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Кореспонденти Суспільного зв'язалися з Анною Єрмолаєвою. Вона зазначила, що не готова розповідати подробиці інциденту. "Зараз ми перебуваємо в стані сильного стресу та активно співпрацюємо зі слідством та правоохоронними органами", – додала жінка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ввечері в понеділок, 29 червня, в результаті вибуху вибухового пристрою біля житлового будинку в Монте-Карло троє людей, зокрема підліток, дістали поранення, двоє з них – дуже серйозні. За даними медіа, серед постраждалих – підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Влада Монако раніше повідомила, що, згідно з даними, отриманими з камер відеоспостереження, невідомий приніс до будівлі прихований у рюкзаку вибуховий пристрій, встановив його, а потім – зник з місця події. За інформацією влади, підозрюваний у вибуху в Монако, залишив князівство і попрямував до Франції.

Посольство України у Французькій Республіці та Князівстві Монако з'ясовує обставини вибуху.

 

Теги: #єрмолаєв #монако #вибух

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