Верховний суд анонсував оголошення рішення по санкціях проти Порошенка на 10 липня

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/05/12

Верховний суд на засіданні у вівторок о 15:00 оголосив про завершення судового процесу у справі про оскарження санкцій проти народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та анонсував оголошення рішення у справі на ранок, 10.00, 10 липня.

"Сьогодні вже трохи краще, бо вони вже оголосили, що судове засідання завершено, що всі процеси завершені, що більше 10 днів вони не можуть брати і через десять днів має бути", – сказав Порошенко після засідання у вівторок.

Він зазначив, що затягування на півтора року процесу, який мав би тривати два місяці, є порушенням його прав. "Кодекс адміністративного судочинства відводить максимальний термін, протягом якого має бути розглянута така справа, два місяці. За два місяці влада, уряд, Офіс президента мали надати суду і суспільству переконливі докази, які мотивували їх так діяти (вводити проти нього санкції – ІФ-У). Дуже скоро у нас виповниться півтора роки – 18 місяців. Термін розгляду перевищений в дев'ять разів", – сказав політик, додавши, що на засіданні у вівторок "було оголошено де факто те саме – що ми оголошуємо перегляд для того, щоб підготувати рішення".

У той же час він подякував за підтримку у тривалому судовому процесі і зазначив, що у вівторок на засідання приходили більше семи представників посольств і дипломатичних місій.

Порошенко також застеріг владу від тиску на колегію суддів і попередив, що незалежність судової гілки влади є однією з умов євроінтеграції України.

Як повідомлялося, 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

19 травня стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду справу Порошенка. Як повідомив захисник політика Ілля Новіков, адвокати подали ще дві скарги: першу щодо оскарження санкцій, а друга – на порушення розумних строків провадження.