Міноборони запускає програму "базового рівня" забезпечення підрозділів дронами

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск першого етапу проєкту "Базовий рівень", який полягає у мінімально гарантованому рівні щомісячного забезпечення підрозділів безпілотниками.

"Сьогодні забезпечення безпілотниками й технікою між бригадами залишається нерівномірним. Через це бригадам складніше планувати свою роботу та бойові операції. Саме для цього разом з Генеральним штабом запускаємо "Базовий рівень забезпечення"… Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6-12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво", – написав Федоров в Телеграм у вівторок.

За його словами, підрозділи матимуть можливість самостійно вибирати запропоновані БпЛА через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, а система формуватиме постачання. Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками.

Поставки в межах проєкту розпочнуться вже в липні, повідомив очільник оборонного відомства.

До першого етапу увійдуть FPV-дрони на радіозв'язку та оптоволокні, мавіки, бомбери, крила-розвідники та легкі дрони середнього радіусу дії (middle-strike), які, за його словами, зараз найбільш затребувані на фронті. "Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо "Базовий рівень забезпечення" не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони", – розповів Федоров.