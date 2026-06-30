Суд відправив ексміністра культури Карандєєва на нічний домашній арешт – ЗМІ

Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. міністра культури Ростиславу Карандєєву у вигляді нічного домашнього арешту, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Колишньому тимчасово виконуючому обов'язки міністра культури Ростиславу Карандєєву обрали запобіжний захід. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", – йдеться у повідомленні на сайті мовника у вівторок.

Як повідомлялося, колишній очільник міністерства культури отримав підозру у справі по сприянню незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. Чоловіки, які на папері були учасниками музичного гурту, але фактично до музики жодного стосунку не мали. Тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

"Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону. У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня слідчі поліції оголосили підозри п'ятьом учасникам угруповання, серед них і колишній топпосадовець (Ростислав Карандєєв). Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Там нагадали, що схема незаконного перетину перетину чоловіками мобілізаційного віку кордону була заблокована у квітні. За наявними даними, такою схемою скористалися 28 "музикантів", і ще 16 планували.

У ході подальших заходів поліцейські встановили причетність й інших учасників схеми – колишнього в.о. міністра культури України та ще чотирьох громадян. Зокрема, останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства. Для розрахунків учасники злочинної групи зареєстрували ряд криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах.

Карандєєву висувають звинучення за ч. 2 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.