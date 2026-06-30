Інтерфакс-Україна
Події
16:17 30.06.2026

Суд відправив ексміністра культури Карандєєва на нічний домашній арешт – ЗМІ

2 хв читати
Суд відправив ексміністра культури Карандєєва на нічний домашній арешт – ЗМІ

Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. міністра культури Ростиславу Карандєєву у вигляді нічного домашнього арешту, повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Колишньому тимчасово виконуючому обов'язки міністра культури Ростиславу Карандєєву обрали запобіжний захід. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", – йдеться у повідомленні на сайті мовника у вівторок.

Як повідомлялося, колишній очільник міністерства культури отримав підозру у справі по сприянню незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. Чоловіки, які на папері були учасниками музичного гурту, але фактично до музики жодного стосунку не мали. Тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

"Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону. У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня слідчі поліції оголосили підозри п'ятьом учасникам угруповання, серед них і колишній топпосадовець (Ростислав Карандєєв). Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Там нагадали, що схема незаконного перетину перетину чоловіками мобілізаційного віку кордону була заблокована у квітні. За наявними даними, такою схемою скористалися 28 "музикантів", і ще 16 планували.

У ході подальших заходів поліцейські встановили причетність й інших учасників схеми – колишнього в.о. міністра культури України та ще чотирьох громадян. Зокрема, останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства. Для розрахунків учасники злочинної групи зареєстрували ряд криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах.

Карандєєву висувають звинучення за ч. 2 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

 

Теги: #суд #карандєєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 29.06.2026
Верховний суд США заблокував спробу Трампа звільнити Кук з ФРС до завершення розгляду справи

Верховний суд США заблокував спробу Трампа звільнити Кук з ФРС до завершення розгляду справи

14:13 29.06.2026
ВАКС залишив запобіжний захід Єрмаку без змін

ВАКС залишив запобіжний захід Єрмаку без змін

21:01 24.06.2026
Госпсуд Дніпропетровщини переповнений позовами працівників КЗРК по з/п, компенсаціях за шкоду і мобінгу

Госпсуд Дніпропетровщини переповнений позовами працівників КЗРК по з/п, компенсаціях за шкоду і мобінгу

15:52 20.06.2026
Екскерівник Мінкультури Карандєєв: Вважаю висунуту підозру необґрунтованою

Екскерівник Мінкультури Карандєєв: Вважаю висунуту підозру необґрунтованою

11:14 20.06.2026
Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон

Колишньому т.в.о. міністра Карандєєву повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон

12:33 19.06.2026
До довічного ув'язнення засуджено військового, який на замовлення РФ вбив одеського активіста Ганула

До довічного ув'язнення засуджено військового, який на замовлення РФ вбив одеського активіста Ганула

04:31 18.06.2026
Федеральна торговельна комісія США подала позов проти української ІТ-компанії Genesis Tech

Федеральна торговельна комісія США подала позов проти української ІТ-компанії Genesis Tech

18:53 07.04.2026
Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

11:11 23.08.2024
У Мінкультури є інтерес до пам'яток української історії на території Курської області РФ - Карандєєв

У Мінкультури є інтерес до пам'яток української історії на території Курської області РФ - Карандєєв

10:30 23.08.2024
Мінкультури розробляє план заходів щодо реабілітації ветеранів та їхніх родин через культуру – Карандєєв

Мінкультури розробляє план заходів щодо реабілітації ветеранів та їхніх родин через культуру – Карандєєв

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

Кабмін отримав EUR3,9 млрд від Євросоюзу на фінансування ОПК та термінові потреби війська – Свириденко

Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

ОСТАННЄ

Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

Вже 12 постраждалих від ударів КАБ по Сумах – ОВА

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

Українська молодь з 2027р. зможе безкоштовно подорожувати країнами ЄС через участь у програмі DiscoverEU – Кулеба

У Львові ексмитника обвинувачують у вбивстві військового під час заходів оповіщення

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

Мешканця Херсона засуджено на довічне ув'язнення за роботу на ворога

Ексзаступник голови РДА у Києві пропонував "вирішення питань" з ТЦК за хабарі до $20 тис. – поліція

В Одесі поверхня нагрівалася до 52,9 градусів, у Києві до 51,2 – ЛУН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА