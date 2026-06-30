Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

Заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса обговорив з військовим аташе США бригадним генералом Алленом Пеппером безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію співпраці.

"Познайомилися з військовим аташе США, бригадним генералом Алленом Пеппером. Дякуємо бригадному генералу Бреду Ніколсону за роки плідної співпраці, відкритий діалог та підтримку України", – написав Паліса у Телеграмі у вівторок.

Бригадний генерал Бред Ніколсон (Brigadier General Brad Nicholson) обіймав посаду старшого військового представника та аташе з питань оборони Посольства США в Україні з липня 2025 року, змінивши на цій посаді генерал-майора Кіта Філліпса.

За словами Паліси, учасники зустрічі обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію співпраці. "Партнерство зі Сполученими Штатами залишається одним із ключових елементів посилення обороноздатності України. Вдячні за підтримку", – резюмував Паліса.