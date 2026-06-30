Вже 12 постраждалих від ударів КАБ по Сумах – ОВА

До 12 людей збільшилась кількість постраждалих від масованого удару російськими авіабомбами по Сумах, п'ятеро з них ушпиталено, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Після ударів КАБ по Сумській громаді по допомогу звернулися вже 12 цивільних. Це дані на 15:00. Наразі п'ятеро поранених перебувають у лікарнях. Це жінка та четверо чоловіків, вони – під наглядом медиків", – написав він у Телеграм.

За його словами, інші постраждалі отримали необхідну допомогу та лікуються амбулаторно.