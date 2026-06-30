Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна буде масштабувати програму прямого фінансування бойових підрозділів, з липня збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді заступника керівника ОП Павла Паліси.

"Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент повідомив, що також додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання.

"Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси", – зазначив президент.

За його словами також вийшла на стабільне посилення бригад

програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад.

"Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу", – пояснив Зеленський.

Також Паліса доповів про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО.

"Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи", – резюмував глава держави.